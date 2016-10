ZDF neo 02:35 bis 04:05 Krimi Lewis Die Alles-oder-Nichts-Frage GB 2010 Nach den Charakteren von von Colin Dexter Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unter der Leitung von Marcus Richards trifft sich in Oxford eine Gruppe von Quiz-Fans, die das Wochenende miteinander verbringen will. Doch schon in der ersten Nacht gibt es einen Toten. Ethan Croft fällt einem Mordanschlag zum Opfer. Der so belesene wie eitle Ethan war vor Jahren noch selbst Dozent in Oxford, musste die Universität aber unehrenhaft verlassen. Inspector Lewis und sein Assistent Hathaway nehmen die Ermittlungen auf. Beide hatten für dieses Wochenende eigentlich ganz andere Pläne und sind deshalb nicht gerade allerbester Stimmung, als sie mit den Vernehmungen der Quizkandidaten beginnen. Hathaway war auf einem Open-Air-Konzert, auf dem ihm gleich zu Beginn jemand seine Lieblingsgitarre aus dem Auto gestohlen hat, und Lewis hatte offenbar eine heimliche romantische Verabredung mit Dr. Laura Hobson, aus der nun vermutlich nichts werden wird. Lewis und Hathaway finden heraus, dass die Quiz-Teilnehmer in sechs Zweierteams gegeneinander antreten und ungewöhnliche Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten beantworten sollten. Das Siegerteam sollte ein Scheck in Höhe von 5000 Pfund erhalten. Ethan Croft galt als Frauenheld, und bei einer der Quizkandidatinnen, der eher farblosen Robyn Strong, die Ethan schon als Teenager vergebens angehimmelt hatte, könnte es zu einer Kurzschlussreaktion gekommen sein. Ethan nämlich fand deren Quizpartnerin Eve Rigby offenkundig deutlich attraktiver. Nach Lage der Dinge besteht immerhin kein Zweifel daran, dass der Mörder aus dem überschaubaren Kreis der Kandidaten stammen muss. Zwischen den Teams gibt es, wie sich schnell herausstellt, jede Menge Konkurrenz und Neid. Aber liegt darin auch das Mordmotiv? Da die Verdächtigen das Haus auf Lewis' Anweisung hin nicht verlassen dürfen, bevor der Fall geklärt ist, beschließt Quizmaster Richards, in den Vernehmungspausen mit dem Quiz fortzufahren, um die Atmosphäre etwas aufzulockern. Dann geschieht ein zweiter Mord. Das Opfer ist die attraktive Eve Rigby. Obwohl es auf den ersten Blick so aussehen mag, als wäre in beiden Fällen Eifersucht oder Konkurrenzneid das Tatmotiv, wächst in Inspektor Lewis der Verdacht, dass das Motiv des Täters ein ganz anderes sein könnte. Schritt für Schritt kommen Hathaway und Lewis dem Doppelmörder auf seine raffinierte Schliche. Der aber wähnt sich ganz offenbar noch immer in Sicherheit. Bis Lewis ihm nachweisen kann, dass selbst der klügste Kandidat an einem winzigen Detail scheitern kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam James (Ethan Croft) Susannah Doyle (Jean Croft) Ruth Gemmell (Robyn Strong) Sally Bretton (Eve Rigby) Laurence Fox (DS James Hathaway) Kevin Whately (DI Robert Lewis) Ian Mercer (Lester Garvey) Originaltitel: Lewis Regie: Dan Reed Drehbuch: Alan Plater Kamera: David Marsh Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12

