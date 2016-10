ZDF neo 01:00 bis 02:35 Krimi GSI - Spezialeinheit Göteborg Weißes Gold S, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit deutschen Kollegen versuchen Johan Falk und Patrik Agrell vom GSI-Team einer pakistanischen Drogenbande das Handwerk zu legen. Sie verkaufen das "weiße Gold" in ganz Europa. Eine heiße Spur führt die Fahnder zu Ali Mahmoud Hansson, dessen Mutter ein Häuschen an einem See in der Nähe Göteborgs besitzt. In diesem See werden kurze Zeit später drei Leichen gefunden: die junge Schwedin Lovisar, ein Drogenkurier und Kevin Lindell. Johan Falk ahnt, dass dieser Fall persönlich wird, denn bei dem toten Lindell handelt es sich um den Bruder von Marie, Frank Wagners Exfreundin. Der Informant der GSI hat sich zurückgezogen und betreibt ein Restaurant in Göteborg. Falk bittet Frank, für eine einzige Aktion zurückzukehren: Er soll ein Schein-Drogengeschäft mit den Pakistanern abwickeln, von denen die GSI überzeugt ist, dass sie mit Vijay Khan kooperieren. Im Gegenzug bittet Frank Johan, ihm im Fall des vermissten Kevin weiterzuhelfen. Schon bald findet die GSI heraus, wer für den Mord an Lovisa und Kevin verantwortlich ist, doch Falk hält die Information zurück, um Frank keine Möglichkeit zu einem persönlichen Rachefeldzug zu geben. Die Operation, die das GSI-Team einfädelt, soll auf der Kiel-Göteborg-Fähre stattfinden. Als jedoch an oberster Stelle im Polizeiapparat entschieden wird, dass die GSI mit dem Drogendezernat und der Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität zusammenarbeiten soll, kommen die Drogenfahnder Frank Wagner und seinen kleinkriminellen Helfershelfern beim Deal auf der Fähre in die Quere. Erste Wiederholungsfolge der zweiten Staffel von "GSI - Spezialeinheit Göteborg". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Joel Kinnaman (Frank Wagner) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Ruth Vega Fernandez (Marie Lindell) Melize Karlge (Sophie Nordh) Alexander Karim (Niklas Saxlid) Mårten Svedberg (Vidar Pettersson) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Charlotte Brandström Drehbuch: Tage Lström Kamera: Pascal Gennesseaux Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16