ZDF neo 21:45 bis 22:35 Krimiserie Death in Paradise Der Silberschatz GB, F 2016 2016-10-07 04:35 Stereo 16:9 HDTV Als ein Spezialist für Bergungen auf See getötet wird, deuten alle Indizien auf einen einzigen Täter hin. Leider ist der Fall aber nicht so glasklar, wie es anfänglich scheint: Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Verdächtige ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt hatte. Nun müssen Detective Inspector Humphrey Goodman und seine Leute den Fall noch einmal neu aufrollen. Derweil steht JPs Junggesellenabschied an, und mit Dwayne als Trauzeuge im Boot, was kann da schon schief gehen? Schauspieler: Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Tobi Bakare (Officer JP Hooper) Lorcan Cranitch (Tosh Walker) Jack Donnelly (Sam Walker) Roger Griffiths (Newton Farrell) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Richard Signy Drehbuch: Will Fisher Kamera: Sue Gibson Musik: Magnus Fiennes