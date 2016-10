ZDF neo 13:00 bis 14:30 Krimi Columbo Tödliche Liebe USA 1991 2016-10-07 17:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Rechtsanwalt Hugh Creighton erfährt, dass seine langjährige Lebensgefährtin, die ehemalige Rockmusikerin Marcy Edwards, ihn betrügt, setzt er sie kurzerhand vor die Tür. Doch Marcy wehrt sich und fordert die Hälfte seines Vermögens, andernfalls wolle sie seine geheim gehaltenen Skandale ans Licht bringen. Creighton, der gerade sein ganzes Geld investiert hat, fühlt sich außerstande, die geforderte Summe aufzubringen. Er tötet Marcy. Das Verbrechen lässt er so aussehen, als habe der Geliebte, der schon öfter wegen Gewaltverbrechen verhaftet wurde, Marcy umgebracht. Inspektor Columbo lässt sich aber auch diesmal nicht täuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Shera Danese (Trish Fairbanks) Cheryl Paris (Marcy Edwards) Julian Stone (Neddy Malcolm) Sondra Currie (Sgt. Hubach) Little Richard (Little Richard) John Martin (Sam Marlowe) Originaltitel: Columbo Regie: Alan J. Levi Drehbuch: William Read Woodfield Kamera: George Koblasa Musik: Steve Dorff