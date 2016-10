ZDF 21:15 bis 22:00 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 305 Undercover (2) D 2016 2016-10-08 04:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Ina und Jan sind undercover im Einsatz, um den Whistleblower David zu beschützen. Mit seiner Hilfe könnte ein großer Sicherheitsskandal aufgedeckt werden, doch jemand versucht das zu verhindern. Eine Entführung des Programmierers kann in letzter Minute vereitelt werden. Doch Dagmar findet heraus, dass der Angreifer einen Hintermann haben muss und David immer noch in Lebensgefahr schwebt. Ina und Jan müssen achtsam sein. Kurz bevor David die hochsensiblen Beweise übergeben will, kommt es zu einem Attentat mit folgenschwerem Ausgang. Kann der Millionendeal zwischen der Stadt Leipzig und der Softwarefirma um eine schadhafte Sicherheitssoftware noch verhindert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Petra Kleinert (Dagmar Schnee) Alexander Finkenwirth (David Bartz) Simon Licht (Dr. Bertram Hellmann) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Henning Jessel Musik: Georg Kleinebreil