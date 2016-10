ZDF 19:25 bis 20:15 Arztserie Dr. Klein Davor und Danach D 2016 2016-10-09 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Dass groß und klein für ChrisTine Urspruch nicht so von Belang sind, sagt sie uns schon durch die Schreibweise ihres Vornamens. Dass „Dr. Klein“ aber eine große unter den Arztserien ist, sagt zumindest das ZDF und startet am Samstag die inzwischen dritte Staffel mit 12 neuen Folgen (19.25 Uhr). Die gute Nachricht für große Fans der 1,32 m kleinen Schauspielerin: Als Münsteraner „Tatort“-Rechtsmedizinerin Silke „Alberich“ Haller bleibt sie uns erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Urspruch (Dr. Valerie Klein) Simon Licht (Dr. Bernd Lang) Renan Demirkan (Prof. Dr. Nevin Gül) Clelia Sarto (Dr. Luna Haller) Michael Klammer (Dr. Jonas Müller) Martina Eitner-Acheampong (Gundula Pieper) Nora Huetz (Nanny Abel) Originaltitel: Dr. Klein Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Torsten Lenkeit Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Pivo Deinert, Volkan Baydar