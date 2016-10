ZDF 11:15 bis 12:00 Krimiserie SOKO Stuttgart Blutige Diamanten D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Früh am Morgen werden die SOKO-Ermittler Seiffert, Stoll und Kirsch zu der Stuttgarter Metzgerei Emmerling gerufen. Der 18-jährige Metzgerlehrling Max Baumeister liegt tot im Arbeitsraum der Metzgerei auf dem Boden. Er wurde mit einem Nudelholz erschlagen. Die Suche des SOKO-Teams nach einem Motiv läuft schleppend: Wer hat dem unauffälligen Max etwas Böses gewollt? Nach und nach wird den Ermittlern klar, dass es mit Max den Falschen getroffen hat. Die Ermittler vermuten: Der Querulant Hans Emmerling war das eigentliche Ziel des Täters, was seine Frau, Gisela Emmerling, nicht glauben kann. Fredi Meuerle, der Emmerling lauthals beschuldigt, seinen Wagen mit Buttersäure beschädigt zu haben, gerät unter Verdacht. Es stellt sich heraus, dass Emmerling und Meuerle schon seit längerem im Clinch miteinander liegen. Der Metzgermeister terrorisierte Fredi Meuerle mit ständigen Anzeigen, wegen jeder kleinen Lappalie. Platzte Meuerle der Kragen, und erwischte er bei seinem Racheversuch den Falschen? Auch Restaurantbesitzer Justinus Kerner hätte allen Grund gehabt, sich an Emmerling zu rächen. Denn Kerner musste seinen Laden schliessen, nachdem der Querulant ihm die Steuerprüfer auf den Hals gehetzt hatte. Ist das das Motiv, nach dem die Kommissare gesucht haben? Doch der Kreis der Personen, die unter Herrn Emmerling leiden, ist gross. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Marek Harloff (Thomas Patitz) Luise Berndt (Ina Schrader) Julius Forster (David Schrader) Christian Pätzold (Friedemann Sonntag) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Peter Gromer Altersempfehlung: ab 12