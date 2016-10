ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gast: Simon Licht Schauspieler Zum Schauspielberuf kam er eher zufällig: Als er einen Freund in Wien besuchte, der am dortigen Konservatorium studierte, machte Simon Licht spontan eine Aufnahmeprüfung und wurde angenommen. Seinen ursprünglichen Berufswunsch Arzt legte er daraufhin ad acta. Nach der Schauspielschule stand Simon Licht zunächst auf verschiedenen Bühnen, unter anderem am Wiener Theater in der Josefstadt. In bekannten Kinoproduktionen übernahm er ebenfalls Rollen: zum Beispiel in "Elementarteilchen", "Lulu & Jimi" und "Der Baader-Meinhof-Komplex". Auch im Fernsehen war er in ganz unterschiedlichen Rollen zu sehen: Bei "Rote Rosen" (ARD) spielte er genauso wie in der ZDF-Telenovela "Wege zum Glück Spuren im Sand". Auch in zwei Staffeln der Kultserie "Stromberg" war Simon Licht mit von der Partie. In seiner aktuellen Serienrolle kann er seinen ursprünglichen Berufswunsch wieder aufgreifen und den weißen Kittel überziehen. In der ZDF-Serie "Dr. Klein" (mit Christine Urspruch) spielt er Dr. Bernd Land. Nicht nur in der Serie wurde er übrigens gerade Papa: Während Dr. Land allerdings einen Sohn bekommt, ist er privat in diesem Jahr Vater eine kleinen Tochter geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Simon Licht (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

