ZDFinfo 01:45 bis 02:30 Dokumentation Das Geheimnis der Moorleichen GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken 1958 entdeckten Torfarbeiter in einem Moor einen menschlichen Schädel und riefen die Polizei. Die ging damals davon aus, dass der Kopf etwa ein Jahr lang im Moor gelegen habe. Rund 30 Jahre und viele Untersuchungen später stand jedoch fest: Der "Worsley Man" war brutal ermordet worden vor 2000 Jahren. Der Film zeigt, wie diese und eine weitere jahrtausendealte Moorleiche in Irland mit Hilfe moderner forensischer Methoden untersucht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Luke McLaughlin Kamera: Doug Hartington, Ray Mac Donnacha, Justin Hall