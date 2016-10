Phoenix 03:30 bis 04:15 Reportage Unter Beschuss - Auslösen Der Bang-Bang Club D 2016 Live TV Merken Ken Oosterbroek, Joao Silva, Kevin Carter und Greg Marinovic sind Anfang zwanzig, als sie in die schwarzen Townships Südafrikas ziehen, um die Gewalt dort abzubilden. Dorthin hatte sich vor ihnen noch kein weißer Fotograf gewagt. Gemeinsam riskieren sie täglich ihr Leben. Ihre Bilder sind schnell auf den Titelseiten der New York Times, der Washington Post und des Time Magazine. Und gehen so um die Welt. Die vier Fotografen heißen bald nur noch "Bang Bang Club" und werden zur Legende. Sie haben unglaublichen Erfolg, gewinnen zwei Pulitzer Preise und den World Press Foto Award. Doch am Ende bezahlen sie einen hohen Preis: Nur zwei von ihnen überleben. Es ist die Geschichte eines grandiosen Erfolges, einer Tragödie und einer großen Freundschaft im Freiheitskampf Südafrikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unter Beschuss - Auslösen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 215 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 135 Min.