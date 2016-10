Phoenix 21:45 bis 22:30 Dokumentation Wir Reiseweltmeister Deutschland macht Urlaub Vom Balaton zum Ballermann D 2011 2016-10-07 02:15 Live TV Merken In den 80er Jahren gibt es im Westen Urlaubsangebote für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Bei den Ostdeutschen dagegen wächst das Gefühl, eingesperrt zu sein. Der Film erzählt von den Anfängen des Club- und All-Inklusive-Urlaubs und zeigt, wie sehr die DDR-Bürger die Reisefreiheit vermissten und wohin sie fuhren, als die Mauer fiel. Nach 1989 wird alles anders. Die Ostdeutschen nutzen die Reisefreiheit und entdecken neue Länder. Das krisengeschüttelte Mallorca lädt 10.000 Ostdeutsche zum kostenlosen Urlaub ein. Die Insel erlebt in den neunziger Jahren noch einmal einen einzigartigen und zwiespältigen Boom - als Ballermann-Insel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir Reiseweltmeister