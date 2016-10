Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wir Reiseweltmeister Deutschland macht Urlaub Von "Balkonien" bis Bella Italia D 2011 2016-10-07 00:45 Merken Nach 1945 sind Capri, die Adria oder Mallorca für die Deutschen noch fast so unerreichbar wie der Mond. Die Not des Alltags überdeckt alle Gedanken an einen Urlaub - nur die Kinder dürfen in den Sommerferien manchmal zu Freunden und Bekannten aufs Land. Erst nach der Währungsreform geht es langsam aufwärts, die Menschen haben wieder Geld, und eine Urlaubsreise wird möglich. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn 3. Klasse machen sich die Deutschen auf, meist in die nähere Umgebung, eine Woche höchstens, ohne Luxus. Der klassische Urlaub ist der Wanderurlaub, übernachtet wird auf Heuböden oder in Jugendherbergen. Der Schwarzwald und der bayerische Wald sind beliebte Reiseziele, doch bald zieht es die Deutschen weiter weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir Reiseweltmeister