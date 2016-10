Phoenix 09:30 bis 10:45 Magazin Thema Donald Trump im Portrait D 2016 Live TV Merken Er provoziert wie kein anderer: Donald Trump. An dem US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner scheiden sich die Geister. Selbst führende Republikaner wie George H. W. Bush verkündeten, bei der Wahl am 8. November nicht für den New Yorker Unternehmer und Milliardär zu stimmen. Doch allen anfänglichen Prognosen zum Trotz erhält Trump in Umfragewerten viel Zustimmung von der breiten Bevölkerung. Wer ist der umstrittene Kandidat? Dieser Frage geht Moderatorin Sara Bildau im phoenix Thema mit dem ehemaligen US-Botschafter Prof. James D. Bindenagel nach. Thematisiert werden unter anderem Trumps Familie und die Haltung Europas zum Kandidaten. Die WDR-Reportage "Donald Trump - Milliardär ohne Tabus" rundet die Vorstellung des umstrittenen, aber erfolgreichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten ab. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Originaltitel: Thema

