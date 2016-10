Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation Bedingt abwehrbereit Die Geschichte hinter der "Spiegel"-Affäre D 2014 2016-10-07 14:30 Live TV Merken Die "Spiegel"-Affäre im Oktober 1962 ereignete sich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und zählt zu den Meilensteinen in der politischen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Dokumentation schildert die Auseinandersetzung zwischen den Machtblöcken USA und Sowjetunion und rekonstruiert, wie der Streit über die atomare Bewaffnung der Bundeswehr und die persönliche Feindschaft zwischen dem damaligen Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß und dem streitbaren "Spiegel"-Herausgeber Rudolf Augstein schließlich in der "Spiegel"-Affäre eskalierte. Wegen des angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen besetzte die Staatsanwaltschaft im Oktober 1962 die Büros des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Herausgeber Rudolf Augstein sowie mehrere Redakteure wurden verhaftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bedingt abwehrbereit

