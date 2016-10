TNT Comedy 00:00 bis 00:15 Trickserie Robot Chicken Hör mal, wer da schlämmert! USA 2012 16:9 Merken Die Zuschauer erfahren, was in Wahrheit hinter Osama bin Ladens Tod steckt - jedenfalls nach Meinung von Robot Chicken. Zudem sehen wir, wie sich die Shirt Tales im Zweiten Weltkrieg in die Lüfte schwingen. King Don herrscht mit eiserner Faust und zuckersüßer Güte. Und wir sehen, was passiert, wenn übergewichtige Cartoonfiguren sich auf einem Wettbewerb um den fettesten Fettverlierer einlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken