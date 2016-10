TNT Comedy 19:55 bis 20:15 Comedyserie Angie Tribeca Keine Fettsäcke! USA 2016 16:9 Merken Nachdem immer wieder Menschen unter mysteriösen Umständen an der Westküste ertrinken, will die Polizei von Los Angeles nicht mehr an einen Zufall glauben. Geils schleust sich inkognito als Rettungsschwimmer ein, um sich ein besseres Bild vom Strand zu verschaffen. Tribeca macht sich indes große Sorgen, schließlich ist Geils kein allzu guter Schwimmer und die Strömungen sind trügerisch und stark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Katie Gunderson (Gail) Caitlin Kimball (Rookie Cop) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Brennan Shroff Drehbuch: Shepard Boucher Kamera: Tom Magill Musik: Nathan Matthew David, Ludwig Göransson