History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Der Pazifikkrieg Pearl Harbor GB 2015 Stereo 16:9 Der Pazifik-Krieg begann mit dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg im Juli 1937. Nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbor im Dezember 1941 traten die USA in diesen Konflikt und damit in den Zweiten Weltkrieg ein. Zudem engagierten sich im Pazifik-Krieg Großbritannien, Australien, Neuseeland und die Niederlande. Gegen Kriegsende kämpften auch einige asiatische Länder auf alliierter Seite. Am 2. September 1945 wurde auf dem US-Schlachtschiff Missouri in der Sagami-Bucht der Pazifik-Krieg und damit auch der Zweite Weltkrieg mit der Unterzeichnung der japanischen Kapitulationsurkunde beendet. Originaltitel: WWII in the Pacific