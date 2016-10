History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Midlife-Crisis USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Harrisons fühlen sich in die Schulzeit zurückversetzt, als jemand ein Schulbuch der Konföderierten in den Shop bringt. Dann schwelgen Corey und Chumlee in Erinnerungen als Puppen aus ihrer Kindheit ins Pfandhaus gebracht werden. Als Rick sich einen Porsche kauft, sind die Jungs überzeugt, dass er in der Midlife-Crisis steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12