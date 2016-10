History 09:20 bis 10:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Gefährliche Nacht USA 2014 Stereo 16:9 Merken Einen Tag vor der Kopfgeld-Deadline verzweifeln die Sumpfbewohner nahezu und weichen auf der Suche nach jungfräulichen Jagdgebieten und Monstern, die ein Kopfgeld einbringen könnten, auf angrenzende Bundesstaaten aus. Jeromy und David jagen 24 Stunden lang in Mississippi und bringen einen riesigen Alligator mit, der das Preisgeld für sie gewinnen könnte. Auch RJ und Jay Paul hoffen, in den Sümpfen von Mississippi den Gewinner zu finden. Liz und Justin setzen alle ihre Ressourcen ein, während Glenn und die Jungs ein paar Shrimps fangen, um Liz mit einem Abendessen zu überraschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12