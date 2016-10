TNT Comedy 01:50 bis 02:15 Comedyserie The Detour Die Hochzeit USA 2016 16:9 Merken Statt sich sofort wieder in den Verkehr zu stürzen beschließt Robin, den Gentleman Dr. Rob und dessen russische Verlobte zu trauen. Bald begreift sich jedoch, dass irgendetwas sehr, sehr Komisches vor sich geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) Tom Amandes (Dr. Rob) Originaltitel: The Detour Regie: Jeff Tomsic Drehbuch: Neena Beber Kamera: Joe Kessler Musik: Rob Kolar