TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Der Jingle-Mufti USA 2005 16:9 Wieder einmal ist Charlie zur Preisverleihung für den besten Werbejingle nominiert, rechnet sich aber kaum Chancen auf den Sieg aus. Dafür hegt er jedoch einen Plan, Rose loszuwerden... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jon Lovitz (Archie) J.D. Walsh (Gordon) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman