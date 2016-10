TNT Comedy 19:30 bis 19:55 Comedyserie Two and a Half Men Nieren wachsen schneller nach USA 2005 16:9 Merken Kandi hat Alan vollständig um den Finger gewickelt, er kann ihr keinen Wunsch ausschlagen, egal ob Zahnarzt, Miete oder neues Auto. Dies führt bald dazu, dass Alan Pleite ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman