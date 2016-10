TNT-Serie 01:50 bis 02:30 Krimiserie Crossing Jordan In der Hitze der Nacht USA 2005 16:9 Merken Ein vor Kurzem aus der Haft entlassener Verbrecher möchte an Jordans Vater Rache nehmen. Nachdem die Gerichtsmedizinerin davon erfahren hat, versucht sie alles, um ihren Vater ausfindig zu machen und ihn zu warnen. Doch als sie ihren Vater endlich gefunden hat, muss sie erkennen, dass er bei Weitem nicht der Saubermann ist, für den sie ihn die ganze Zeit lang gehalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Miguel Ferrer Drehbuch: Tim Kring Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin