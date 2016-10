TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Crossing Jordan Die Knochenjäger USA 2005 16:9 Merken Woody entdeckt ein Massengrab und bald führen erste Spuren zur albanischen Mafia. Überraschend taucht Woodys Bruder Calvin auf, von dem Jordan so angetan ist, dass sie ihn in das Ermittlerteam aufnimmt. Was keiner ahnt: Calvin ist ein Handlanger der Mafia und soll herausfinden, wie weit die Polizei bei ihren Untersuchungen bereits ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Stephen Williams Drehbuch: Scott Williams Kamera: John B. Aronson Musik: Wendy Melvoin