TNT-Serie 19:30 bis 20:15 Jugendserie O.C., California Rivalen USA 2004 Jimmy und Sandy werden zu Geschäftspartnern, als sie ein beliebtes Restaurant in Newport kaufen. Und auch Kirsten und Julie werden Arbeitskollegen, nachdem Julie in der Firma als neue Designerin für die Modellhäuser eingestellt wird. Seth stellt sich langsam die Frage, ob er sich nicht besser für Summer entschieden hätte, und Ryan versucht, Marissa klarzumachen, dass Oliver ein Lügner ist. Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Alan Dale (Caleb Nichol) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6