TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Jugendserie O.C., California Neue Freundschaften USA 2004 Merken Kirstens Schwester Hailey zieht bei den Cohens ein und bringt den Familienfrieden in ernsthafte Gefahr. Sandy hat schnell genug vom Verhalten seiner Schwägerin und bittet seine Frau, ihre Schwester zum baldigen Auszug zu bewegen. Seth hat sich endlich ein Herz gefasst und sich für Anna entschieden. Ryan ist indes eifersüchtig auf Marissas Bekannten, den sie bei der Therapie kennengelernt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Sandy Smolan Drehbuch: Josh Schwartz, Melissa Rosenberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6