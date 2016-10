TNT-Serie 13:45 bis 15:35 Actionfilm Die Bourne Verschwörung USA, D 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit dem rasanten Action-Thriller "Die Bourne Verschwörung" gelang Paul Greengrass die erfolgreiche Fortsetzung eines Kinohits, die noch spannender ist als "Die Bourne Identität" (2002). Matt Damon spielt erneut den gejagten CIA-Agenten Jason Bourne, der sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Als sein ehemaliger Auftraggeber einen Killer auf ihn ansetzt, sieht er sich gezwungen, zu handeln. Nachdem er vor seinen CIA-Verfolgern fliehen konnte, verbringt Jason Bourne (Matt Damon) mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) glückliche Tage im indischen Goa, wird aber immer wieder von Erinnerungsfetzen heimgesucht. Unterdessen will der amerikanische Geheimdienst in Berlin brisante Dokumente erwerben, die einen CIA-Agenten der Veruntreuung bezichtigen. Der russische Auftragsmörder Kirill (Karl Urban) tötet die an der Übergabe Beteiligten, stiehlt die Dokumente und hinterlässt am Tatort einen Fingerabdruck - und zwar von Jason Bourne. Wenig später trifft er auf Goa ein, um Bourne auszuschalten. Dieser kann sich zwar retten, doch seine Freundin Marie kommt während einer waghalsigen Verfolgungsjagd ums Leben. Derweil findet die CIA-Einsatzleiterin Pamela Landy (Joan Allen) in Berlin heraus, wem der Fingerabdruck am Tatort gehört und lässt Bourne über Interpol suchen. Dieser ist inzwischen in der Spreemetropole eingetroffen und erfährt von dem Verdacht gegen ihn. Wer hat diese falschen Spuren gelegt und welcher Auftraggeber steht hinter dem russischen Killer? Auf der Suche nach der Wahrheit muss Bourne nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern schließlich einer bitteren Wahrheit ins Auge sehen. Er hat als Auftragsmörder für die CIA gearbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Jason Bourne) Franka Potente (Marie) Brian Cox (Ward Abbott) Julia Stiles (Nicky) Karl Urban (Kirill) Gabriel Mann (Danny Zorn) Joan Allen (Pamela Landy) Originaltitel: The Bourne Supremacy Regie: Paul Greengrass Drehbuch: Tony Gilroy Kamera: Oliver Wood Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12