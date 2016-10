ARTE 22:35 bis 23:25 Abenteuerserie Indischer Sommer GB, MAL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ralph Whelan bietet Aafrin Dalal eine Beförderung zum Bürovorsteher an, als der sich von seiner Verletzung erholt hat. Von nun an muss Aafrin den Verhaltenskodex der höheren britischen Beamten erlernen und sich ihren Gewohnheiten anpassen. In der Zwischenzeit werden die politischen Proteste gegenüber der britischen Kolonialherrschaft immer lauter. Bei einer Kundgebung, an der Aafrins Schwester Sooni teilnimmt, wird sie mit anderen Demonstrantinnen festgenommen. Aafrin bittet Ralph um Unterstützung, um Sooni wieder freizubekommen. Im Gegenzug erwartet Ralph, dass Aafrin bei der Zeugenbefragung zum Attentat dieselbe Aussage wie seine Schwester Alice macht. Alice ist wenig begeistert, sich den Mund verbieten zu lassen, und will nicht bei den Intrigen ihres Bruders mitspielen. Doch bei der Vernehmung beschließt sie, ihren Bruder zu unterstützen. Aafrin zweifelt an der politischen Motivation des Attentats und nimmt heimlich ein gefälschtes Dokument an sich, das bestätigt, dass Chandru Mohan der Partei Ghandis angehörte. Als die jährliche Sipi Fair naht, während der auch die Inder den Royal Simla Club betreten dürfen, ist das Attentat schon fast vergessen. Allerdings läuft auch dort nicht alles ganz friedlich ab. Sarah beschuldigt die Assistentin ihres Mannes, Leena, sich zwischen sie und ihren Mann zu drängen. Tatsächlich hatten sich zarte Gefühle zwischen Leena und Douglas entwickelt. Zwischen Armitage und Ramu Sood kommt es zu einem Zwischenfall. Armitage erleidet einen Herzinfarkt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikesh Patel (Aafrin Dalal) Henry Lloyd-Hughes (Ralph Whelan) Jemima West (Alice Whelan) Fiona Glascott (Sarah Raworth) Craig Parkinson (Douglas Raworth) Alexander Cobb (Ian McLeod) Julie Walters (Cynthia Coffin) Originaltitel: Indian Summers Regie: Anand Tucker Drehbuch: Paul Rutman, Nicole Taylor Kamera: David Higgs Musik: Stephen Warbeck