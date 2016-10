ARTE 01:05 bis 02:25 Thriller Schüsse im Monsun IND, GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In Mumbai, der wirtschaftlichen Metropole Indiens, fängt gerade der Monsun an. Polizeirekrut Adi bekommt seine erste Aufgabe: Nach dem Mord an einem einflussreichen Baulöwen soll er die Verfolgung der vermeintlichen Täter aufnehmen. Während der Jagd durch einen überfluteten Vorort Mumbais gelingt es Adi, den Gangster Shiva in einer Sackgasse zu stellen. Der junge Polizist steht im Regen mit der geladenen Pistole in der Hand, den Finger am Abzug. In diesem Augenblick muss er einen folgenschweren Entschluss treffen: schießen oder nicht schießen? Macht er sich zum Helden oder zum Mörder? Im Bruchteil einer Sekunde geht Adi alles durch den Kopf, was er durch seine Entscheidung in Gefahr bringen könnte: die Liebe seiner Verlobten, die Sicherheit unschuldiger Bürger, das Vertrauen seines Vorgesetzten ... Der indische Regisseur Amit Kumar hat mit "Schüsse im Monsun" einen packenden Thriller geschaffen, der sich nicht nur durch sein düsteres Film-Noir-Setting, sondern auch durch seine philosophische Tiefe auszeichnet: Adi muss dieselbe Situation im Laufe des Films dreifach durchleben und bekommt aufgezeigt, wie sein Schicksal sich verändern würde, je nachdem, ob er schießt oder sich weigert, seine Dienstwaffe zum ersten Mal zu benutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vijay Varma (Adi) Nawazuddin Siddiqui (Shiva) Neeraj Kabi (Khan) Geetanjali (Anu) Farhan Mohammad Hanif Shaikh (Chhotu) Tannishtha Chatterjee (Rani) Sreejita De (Geeta) Originaltitel: Monsoon Shootout Regie: Amit Kumar Drehbuch: Amit Kumar Kamera: Rajeev Ravi Musik: Gingger Shankar