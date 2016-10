3sat 01:25 bis 01:55 Magazin extra 3 Satiresendung Der Vollhorst und sein General: Seehofers Generalsekretär Scheuer / Arm und nicht mal mehr sexy: Berlin nach der Wahl / Dumm und dümmer: Clinton vs. Trump. D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Am Montag war Tag der Deutschen Einheit. Und immer mehr Menschen im Westen fragen sich: Sollten wir den Tag nicht beim nächsten Mal doch lieber ohne den Osten feiern? Mal ehrlich - Einheitsfeier an einem Montag, in Dresden. Das ist, als würde man das Kindergartenfest zu den Hells Angels verlegen. So war's dann auch. So demonstriert man für die christlichen Werte, indem man Menschen beschimpft, die zum Gottesdienst wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Originaltitel: extra 3