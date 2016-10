3sat 13:15 bis 14:00 Dokumentation Schöne Oberpfalz Der Norden D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn man sich Bilder der nördlichen Oberpfalz anschaut, könnte man sich fast an Skandinavien erinnert fühlen, an die Weiten und die Einsamkeit des europäischen Nordens. Das zum Teil raue Klima färbt aber nicht auf die Menschen ab, Gemeinschaft und Gemütlichkeit gehören zur Lebensart. Obwohl die Dialekte von Dorf zu Dorf verschieden sein können, verbindet die Bewohner einige zentrale Charakteristika, die der Film aufzeigt. Fast überall findet man eine Kapelle und Kirchen, wie in Frankenreuth oder auch die Basilika in Waldsassen. Eine Besonderheit ist auch die moderne Kapelle in Thumsenreuth-Kohlbühl. Von den Dorfbewohnern gemeinsam mitgebaut, symbolisiert die kleine Kirche Ökumene und ist zu einem wichtigen Ort für die Leute geworden. Typisch für die Gegend sind auch die Kriegerdenkmäler in kleinsten Dörfchen, zum Beispiel Röthenbach und Kohlberg. Im Norden der Oberpfalz haben sich auch viele mittelständische Unternehmen etabliert, die ihre Marktlücke gefunden haben, sich ihrer Wurzeln bewusst sind, gerne aber auch expandieren. Der Film besucht Autoteile Unger in Weiden, den Biolandhof Grenzmühle und die Firma Zoiglbauer, die besonders für das naturbelassene Zoigl-Bier bekannt ist. Die karge Landschaft verbindet die vielen kleinen Dörfer nicht nur, sie kann durchaus auch ihren Eigenwert behaupten, etwa um Pirk, Markt Falkenstein, um Mähring und auch der Naturpark Steinwald im Süden des Fichtelgebirges. Die Oberpfälzer verbindet ihre Wertschätzung der Natur, ihr Gemeinschaftssinn, ihre Heimatverbundenheit. Einen Gegenpol zur Einsamkeit bildet die Kreisstadt Tirschenreuth. Der Marktplatz ist zentraler Treffpunkt, die Himmelsleiter bietet einen fantastischen Ausblick auf die Tirschenreuther Teichlandschaft. Ob der Lokalradiosender Ramasuri, das Gymnasium in Neustadt an der Waldnaab, das Unterricht für Klemzer-Musik anbietet, oder das Angebot der Tagungshäuser für Jugendliche in Windisch-Eschenbach, es ist was los in der Oberpfalz. Und wer ungewöhnliche Ware kaufen möchte wird sicher in der riesigen Shopping Mall auf dem Truppenübungsgelände der US Army bei Grafenwöhr fündig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schöne Oberpfalz