3sat 09:05 bis 09:45 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Flandern und die Niederlande (1/4): Interview mit Arnon Grünberg / Ungarn den Ungarn: Orbans Visionen eines neuen Staates / 40 Jahre explosive Freundschaft: Der Film "Meine Zeit mit Cézanne" / Spektakel und Rollenspiel in München: Die Ausstellung "Inszeniert" A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ernst A. Grandits Originaltitel: Kulturzeit

