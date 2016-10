Spiegel TV Wissen 03:25 bis 04:15 Dokumentation Mafia-Bräute Cristina Pinto I, D 2016 Merken Cristina Pinto hat 22 Jahre hinter Gittern verbracht. Sie war ein wichtiges Mitglied der Mafia. Bis heute weigert sie sich, mit den Behörden zu kollaborieren. Ihre Karriere begann in Pianura, einem der Außenbezirke von Neapel, wo sie und ihre Teenager-Gang Geschäfte mit Spielzeugwaffen geplündert haben. Dann verliebte sie sich in einen Mafiaboss und wurde seine Verbündete. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mafia Queens Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 417 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 217 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 147 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 137 Min.