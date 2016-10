Spiegel TV Wissen 22:45 bis 23:30 Dokumentation Startups - Schneller Erfolg D 2015 Merken Gerhard und Bence hatten die zündende Idee, einen alten Postbus in einen mobilen Pizzatruck umzubauen. Heute begleiten wir die beiden Start-Upper von der Vorbereitung in der Großküche bis hin zum Catering vor Ort. Schneller als gedacht kommen Kosi und Jo zu einer eignen Herstellungsküche. Ihr Catering-Unternehmen hat jetzt ein professionelles Fundament. Auch das Kochbuch ist mittlerweile fertig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Startups - Schneller Erfolg