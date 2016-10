Spiegel TV Wissen 09:30 bis 10:15 Reportage Will ich wissen! Intelligente Häuser D 2015 Merken Intelligente Häuser: Wie sieht das Haus der Zukunft aus? Im Rahmen der internationalen Bauausstellung haben Experten versucht, diese Frage praktisch zu lösen. In Hamburg entstanden innovative und unterschiedliche Mehrfamilienhäuser, die weltweit einzigartig sind. Eine entscheidende Rolle beim Bau spielten Energieeffizienz, individuelle Wohnraumaufteilung und verschiedenste Baumaterialien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Will ich wissen!

