AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks GB 2011 16:9 Nachdem Calum Reed ein Laptop mit den Identitäten von fünf hochrangigen Informanten gestohlen wurde, eskaliert die Lage: Mehrere Versuche, den Computer wiederzubeschaffen, scheitern am Geschick der Täter, die immer wieder entkommen. Kurz darauf wird der Name eines Informanten im Internet veröffentlicht... Schauspieler: Russell Balogh (Gavrik's Aide) Simon Russell Beale (Home Secretary William Towers) Max Brown (Dimitri Levendis) Peter Firth (Harry Pearce) William Hope (Jim Coaver) Alice Krige (Elena Gavrik) Shazad Latif (Tariq Masood) Originaltitel: Spooks Regie: Alrick Riley Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16