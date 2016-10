AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Auge um Auge AUS 2011 16:9 Merken Beim Entern eines verdächtigen Schiffes geraten Kate, Dutchy, Swain und 2Dads in eine Schießerei, bei der Kate aus Notwehr die junge Isabelle McGinley erschießt. Heath McGinley, der Bruder von Isabelle wird überwältigt und abgeführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Danielle Horvat (Jessica Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Marcia Gardner Musik: Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12