AXN 09:25 bis 10:10 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Den Frieden bewahren CDN 2012 16:9 Merken In der Notrufzentrale wird eine Bombe versteckt. Das ist der Beginn einer der herausforderndsten Fälle für Team One, denn es folgen mehrere Bombenanschläge auf öffentliche Gebäude, die die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Hugh Dillon (Ed Lane) David Paetkau (Sam Braddock) Enrico Colantoni (Gregory Parker) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Tori Anderson (Della) Dean Armstrong (Anson Holt) Originaltitel: Flashpoint Regie: Kelly Makin Drehbuch: Stephanie Morgenstern, Mark Ellis Altersempfehlung: ab 16

