Seit Dan Evans nach einem tragischen Unfall aus der Armee entlassen wurde, fehlt es ihm und seiner Familie am Nötigsten zum Leben. Als der berüchtigte Outlaw Ben Wade eine Postkutsche überfällt, kann Dan den schwer verletzten Kopfgeldjäger McElroy retten. Nun soll er Wade zu einem Zug geleiten, der ihn ins Staatsgefängnis bringt. Dan willigt aus Geldnot in das riskante Unterfangen ein.