Der Herumtreiber Frank Chambers hat eigentlich kein Ziel im Leben. Er strandet in einem Restaurant an der Landstraße, nimmt dort einen Job an und entdeckt die verführerische Cora, die junge Frau seines Chefs. Fortan weiß Frank, was er will: Cora! Sogar, wenn er dafür deren Mann umbringen muss. Zwischen Frank und Cora funkt es tatsächlich so gewaltig, dass ihre Leidenschaft lichterloh entflammt. In Google-Kalender eintragen