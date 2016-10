TNT Film 09:30 bis 10:25 Diskussion AFI's Master Class Mit Steven Spielberg und John Williams USA 2011 16:9 Merken Regisseur Steven Spielberg und Komponist John Williams sprechen im Rahmen einer Meisterklasse des American Film Institute über ihre nun schon bald vierzig Jahre andauernde, erfolgreiche Zusammenarbeit. Anhand von kurzen Filmausschnitten erklären sie, was für eine tragende Rolle die Filmmusik für einen Kinofilm haben kann. Anschließend stellen sich Spielberg und Williams den Fragen des Publikums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: AFI's Master Class: The Art of Collaboration