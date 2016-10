Motorvision.TV 03:30 bis 03:55 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! XS Car Night D 2010 Stereo 16:9 Merken Die Neue Messe: Dresden bei Nacht. Einmal im Jahr treffen sich hier Tuningfans aus dem ganzen Land zur XS Carnight. Wenn draußen die Lichter ausgehen, gehen sie hier an. Denn die Carnight öffnet ihre Pforten erst abends von 20 bis 24 Uhr. Auf gut 35.000 Quadratmetern gibt es hier heiße Autos - und heiße Frauen. Grund genug für die Tuning Redaktion, einen kleinen Ausflug in die Sächsische Landeshauptstadt zu unternehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!

