Motorvision.TV 15:30 bis 16:00 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Allrad-Urgesteine D 2015 Stereo 16:9 Merken Einmal G immer G. Es gibt wenige Fahrzeuge, die eine so eingeschworene Fangemeinde haben, wie die Mercedes G-Klasse. Seit 35 Jahren schreibt Mercedes mit diesem Modell Geschichte. Unter den modernen SUVs fällt der Veteran auf. Er ist so etwas, wie der Vorreiter, hat aber mit den aktuellen Modellen nicht viel gemeinsam. Neuerungen am Design sind hier Fehlanzeige. Die G-Klasse schaut seit 35 Jahren fast unverändert aus. Nicht so unter der Haube: Mit der Überarbeitung 2012 erweitert Mercedes die Motorenpalette und Luxus hält im Innenraum Einzug. Außerdem stellen wir einen weiteren Gelände-Veteran vor: den Willys Jeep. Bei 4x4- das Allradmagazin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin