Motorvision.TV 13:35 bis 14:05 Dokumentation Car History Lamborghini D 2012 Stereo 16:9 Merken Und der Mythos Lamborghini beginnt beim Namen. Chronik des Stierkampfes 1879. In der Arena von Cordoba widersteht ein Stier den Torreros und überlebt trotz 24 Stichen. Sein Name: Murcielago In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History