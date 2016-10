Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Hai-Angriff: Jäger aus der Tiefe USA 2010 Stereo 16:9 Merken Mit ihren messerscharfen Zähnen und kräftigen Kiefern gelten Haie als die perfekten Jäger des Tierreichs. Wenn diese Meeresräuber zubeißen, sollte man ihnen besser nicht in die Quere kommen. Doch genau das haben Tierfilmer Andy Casagrande und Profi-Taucher Mark Addison vor: Mit selbst entwickelten Spezialkameras und neuartigen Ködertechniken wollen sie vor der Küste Südafrikas Hai-Angriffe hautnah erleben und die Jagdtechniken der Raubfische in einzigartigen Bildern dokumentieren. Um möglichst spektakuläre Aufnahmen zu bekommen, tauchen die Abenteurer in dunkle Unterwasserhöhlen ab und schrecken selbst vor gefährlichen Begegnungen im offenen Meer nicht zurück. Bei diesem riskanten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Into the Shark Bite