Discovery Channel 21:45 bis 22:30 Dokumentation Gefährliches Universum Supernovae USA 2010 Stereo 16:9 Wenn Planeten sterben, leuchten sie manchmal so hell wie eine ganze Galaxie, da bei derartigen Sternen-Explosionen gigantische Mengen an Energie freigesetzt werden. Supernovae sind für die Wissenschaft auch deshalb interessant, weil sie dabei helfen, das Universum zu "vermessen" . Die Veränderungen des Lichts lassen interessante Aufschlüsse darüber zu, mit welcher Geschwindigkeit der betreffende Planet sich von uns weg bewegt. Doch die spektakulären Ereignisse im Weltall haben auch eine beängstigende Komponente: Was wäre, wenn sich eine solche Supernova - in kosmischen Entfernungen gesprochen - eines Tages in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ereignete? Sprich, in wenigen Gäste: Gäste: Dr. Philip Plait (Physiker, Astronom und Apokalypse-Theoretiker) Originaltitel: Bad Universe