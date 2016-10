Discovery Channel 19:05 bis 19:50 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Ruf der Wildnis GB 2013 Stereo 16:9 Merken Spektakuläre Aufnahmen von einem gigantischen Naturphänomen: Geoff Mackley steigt auf der Pazifikinsel Ambrym in den Krater eines Vulkans. In dem riesigen Schmelztiegel herrschen Temperaturen von 700 Grad Celsius, deshalb trägt der neuseeländische Kameramann einen Thermoanzug aus Aluminiumgewebe und ein Sauerstoffgerät. Die Bilder seiner Expedition sind absolut atemberaubend. Weitere Highlights dieser Episode: die "Soul Flyers" im Windkanal und die wunderbare Welt der Schwerkraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned