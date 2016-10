Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Ein eisiges Ende USA 2007 Stereo 16:9 Merken Die Männer sind müde, aber glücklich, denn die Flotte kehrt mit vollen Containern in die Häfen zurück. Die "Time Bandit" wird auf dem Heimweg dabei fast vom Packeis eingeschlossen. Beim Entladen der Boote nehmen die Krabbenfischer nach der harten Arbeit auf See endlich ihre ersehnten Schecks in Empfang. Jedes Crewmitglied verdient in einer einzigen Saison zwischen 25.000 und 50.000 Dollar. - Für eine vergleichbar kurze Zeit fast ein Jahresgehalt. Im Hafen werden die harten Jungs von ihren Familien empfangen und dürfen jetzt wieder eine etwas softere Seite zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch