Discovery Channel 13:35 bis 14:20 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Raketenauto reloaded USA 2013 Stereo 16:9 Kann man mit einem Raketenauto in die Luft abheben? Dieser Mythos beschäftigt die "Wissensjäger" schon seit vielen Jahren. 2003 stand diese Legende bei den "Mythbusters" zum ersten Mal auf dem Prüfstand. Doch geflogen ist damals niemand. 2007 haben es Jamie und Adam noch einmal versucht - mit besserer Technik und noch mehr Risiko. Dabei ging das Auto in Flammen auf. Und nun ist "JATO 3" an der Reihe. Die Hobby-Forscher montieren einem Chevy Impala leistungsstarke Raketen aufs Heck und geben Gas, was das Zeug hält. Originaltitel: MythBusters