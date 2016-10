Discovery Channel 09:20 bis 10:05 Dokumentation Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber USA 2010 Stereo 16:9 Merken Eine amerikanische Bank hat zwei Airbus 320 an eine Fluggesellschaft im Ausland verleast, doch der Deal platzt aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten. Nun sollen die "Repo Men" die Mittelstreckenflugzeuge zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück bringen. Einer der Passagier-Jets steht in Chateauroux, südlich von Paris, der andere in Istanbul. Eine Rückhol-Aktion dieser Größenordnung muss sorgfältig geplant werden. Die Strategie der Flugzeug-Eintreiber lautet wie folgt: Nick und sein Team wollen die riesigen Maschinen zunächst auf eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean fliegen und dort gründlich inspizieren, bevor sie sich auf die lange Reise Richtung USA machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo Altersempfehlung: ab 12

